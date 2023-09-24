Про це в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Він також доповів, яка ситуація на лінії фронту, передає 24 Канал.

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Як ворог порушує закони ведення війни

Штупун повідомив, що ворог постійно намагається штурмувати позиції Збройних Сил України. За його словами, протягом доби росіяни можуть кидати на штурм по 10 – 15 груп. Інколи, їх прикривають технікою, втім це не допомагає окупантам і вони зазнають шалених втрат.

Ба більше, росіяни вкотре порушують закони та звичаї ведення війни. Ворог почав перевдягатися у форму українських військових і в ній вести бойові дії. Штупун наголосив, що це є серйозним порушенням.

Втім, навіть такі недолугі спроби окупантів не мають успіхів. Українські захисники дають потужну відсіч ворогу й завдають їм втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ знищили:

159 осіб так званої "другої армії світу";

десятки одиниць різної техніки, серед яких: 1 танк, 6 бойових броньованих машин, 6 артилерійських установок, 27 БпЛА різного типу, 2 автомобілі та 1 одиниця спеціальної техніки;

3 склади з боєприпасами.

ЗСУ перерізають логістичні маршрути росіян

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що ЗСУ вже дістають один з логістичних маршрутів агресора на Бахмутському напрямку. Сили оборони наразі намагаються перерізати цей логістичний шлях.

"Один зі шляхів, ми вже можемо до нього добивати, це траса Бахмут – Горлівка, яка розташована за 3 кілометри від лінії зіткнення. Це робоча дистанція для наших мінометних підрозділів", – повідомив Євлаш.

Нині у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до свого бахмутського угруповання. Зокрема, це траси, які ведуть з окупованої території. Проте ЗСУ продовжують різати ці шляхи й роблять усе можливе, аби угруповання ворога на цій ділянці фронту зазнали максимальних втрат і не мали маршрутів для відновлення.