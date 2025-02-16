Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что враг очень активно взялся за Одесскую область. Россияне часто пытаются атаковать дронами юг этого региона.

Смотрите также В прошлом году Украина произвела более 1,5 миллиона дронов, – Зеленский

Тактика применения российских дронов

Сергей Братчук подчеркнул, что во время дроновых атак оккупанты пытаются ударить по южной части Одесской области. Говорится о портовой и припортовой инфраструктуре.

Вследствие этого, к сожалению, есть повреждения.

Россияне активизировали атаки "Шахедами". Заходят они с моря, пытаясь максимально запутать маршруты,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Это не новая тактика, однако оккупанты меняют высоты, с которых запускают дроны. Они теперь могут идти над морем, а затем поднимаются вверх и движутся в другом направлении.

"Наши Силы противовоздушной обороны работают очень активно. Есть уничтожение дронов, но обломки, к сожалению, попадают на инфраструктуру", – заметил Братчук.

Кроме того, враг атакует жилые дома, в частности в Одессе и области. Обломки от "Шахедов" недавно также попали в одно из сельскохозяйственных предприятий.

Враг активно воюет с нашей пшеницей как в Одесской, так и в Николаевской области,

– подчеркнул он.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что, кроме дронов, постоянно есть угроза баллистических ударов. Говорится об опасности для Одессы, Николаева, Херсона и Запорожья.

Напомним, Россия 13 февраля 2025 года атаковала Одессу баллистическим вооружением баллистическим вооружением, в городе прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в южных регионах. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы и призвал горожан соблюдать правила безопасности.