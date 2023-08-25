Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. Она согласилась, что россияне не только оказывают моральное влияние на украинцев, когда поднимают МиГ-31К.

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Происходит боевое слаживание

Это первое, на чем сделала акцент спикер. Она отметила, что оккупантам действительно необходимо проводить боевое слаживание. Но это еще не всё. По ее словам, каждый вылет ракетоносителей "Кинжалов" – "испытание системы нашей противовоздушной обороны". А еще россияне поднимают их в воздух, чтобы продолжать сбор информации.

Таким образом, оккупанты не только оказывают моральное давление на украинцев. Они еще и поднимают эти ракетоносители по техническим причинам.

Напоминаем, что россияне очень коварны. И во время этих "слаживаний" могут быть реальные пуски "Кинжалов". Поэтому во время воздушной тревоги необходимо находиться в укрытиях.

Заметим, что в ночь на 25 августа оккупанты совершали ракетный и дроновый удар по Украине. К счастью, все воздушные цели врага удалось сбить.

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