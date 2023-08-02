Украинцев в Воздушных силах ВСУ предупредили о том, что враг поднял не менее 4 Ту-95мс. Эти стратегические бомбардировщики вылетели из аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

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Летят в направлении Каспийского моря

Как отметили в ПС, воздушные суда двигаются в юго-восточном направлении. Вполне вероятно, что они улетают в район Каспийского моря.

Обратите внимание! По данным Воздушных сил, ориентировочное время выхода Ту-95мс на пусковой рубеж – 22:30.

Заметим, что это не значит, что в это время враг запустит крылатые ракеты. Но следует быть готовыми и не игнорировать сигналы воздушной тревоги

В Воздушных силах отметили, что дополнительно сообщат, когда будет ракетная угроза или пуски крылатых ракет.

Добавим, что по состоянию на 20:50 в Черном море находились два ракетоносителя. На их бортах до 12 крылатых ракет "Калибр".

В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что существует вероятность ракетного удара.

Активность вражеской авиации вместе с активностью морских ракетоносителей может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке,

– отметила она.

Она также обратила внимание на то, что накануне оккупанты снова били "Шахедами". И эта тактика не является чем-то новым. Сначала российские захватчики запускают БПЛА, чтобы "срисовать фактуру Противовоздушной обороны". Таким образом, оккупанты корректируют маршруты ракет.

Мы также не исключаем, что в этот раз может быть комбинирована ракетная атака. Несколько дней назад враг уже совершал подобное, но днем.

Массированная ракетная атака 26 июля

Обратим внимание, что в тот день россияне нанесли ракетные удары в несколько волн. После обеда били "Калибрами". Тогда Воздушным силам удалось сбить три крылатые ракеты.

А уже около 17:00 атаковали из Каспийского моря ракетами Х-101/Х-555. Тогда зафиксировали пуски 36 крылатых ракет из восьми стратегических бомбардировщиков. Отметим, что враг поднимал в небо сразу 12 самолетов. Воздушным силам удалось сбить 33 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

Российские ракеты в воздушное пространство Украины заходили с юго-восточного направления. Они двигались на Запад, а также постоянно меняли направление движения.

Кроме того, около 19:00 враг выпустил 4 "Кинжала" из МиГ-31К. Аэробалистические ракеты запустили в направлении Хмельницкой области.

Мы еще раз призываем вас прислушаться к воздушной тревоге. Как только в вашем регионе прозвучат сирены – отправляйтесь к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.