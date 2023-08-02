Українців у Повітряних силах ЗСУ попередили про те, що ворог підняв щонайменше 4 Ту-95мс. Ці стратегічні бомбардувальники вилетіли з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області.

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Летять у напрямку Каспійського моря

Як зазначили у ПС, повітряні судна рухаються у південно-східному напрямку. Цілком імовірно, що вони летять у район Каспійського моря.

Зверніть увагу! За даними Повітряних сил, орієнтовний час виходу Ту-95мс на пусковий рубіж – 22:30.

Зауважимо, що це не означає, що рівно в цей час ворог запустить крилаті ракети. Але слід бути готовими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

У Повітряних силах зазначили, що додатково повідомлять, коли буде ракетна загроза або пуски крилатих ракет.

Додамо, що станом на 20:50 у Чорному морі перебували два ракетоносії. На їхніх бортах до 12 крилатих ракет "Калібр".

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що існує ймовірність ракетного удару.

Активність ворожої авіації разом з активністю морських ракетоносіїв може свідчити про підготовку до ракетної атаки,

– зазначила вона.

Вона також звернула увагу на те, що напередодні окупанти знову били "Шахедами". І ця тактика не є чимось новим. Спочатку російські загарбники запускають БпЛА, щоб "змалювати фактуру Протиповітряної оборони". Таким чином окупанти коригують маршрути ракет.

Ми також не виключаємо, що цього разу може бути комбінована ракетна атака. Кілька днів тому ворог уже здійснював подібну, але вдень.

Масована ракетна атака 26 липня

Звернімо увагу, що того дня росіяни завдали ракетні удари у кілька хвиль. По обіді били "Калібрами". Тоді Повітряним силам вдалося збити три крилаті ракети.

А вже близько 17:00 атакували з Каспійського моря ракетами Х-101/Х-555. Тоді зафіксували пуски 36 крилатих ракет з восьми стратегічних бомбардувальників. Зауважимо, що ворог підіймав у небо відразу 12 літаків. Повітряним силам вдалося збити 33 крилаті ракети Х-101/ Х-555.

Російські ракети у повітряний простір України заходили з південно-східного напрямку. Вони рухалися на Захід, а також постійно змінювали напрямок руху.

Крім того, близько 19:00 ворог випустив 4 "Кинджали" з МіГ-31К. Аеробалістичні ракети спрямували у напрямку Хмельницької області.

Ми вкотре закликаємо вас прислухатися до повітряної тривоги. Щойно у вашому регіоні пролунають сирени – вирушайте до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.