Россияне подняли Ту-95 с "Оленьи", – мониторы

Днем 15 апреля россияне решили поднять самолеты Ту. Стратегическая авиация направляется с авиабазы Оленья.

Воздушные силы пока не подтверждали взлет бомбардировщиков. О движении дальней авиации пишут мониторинговые сообщества. Детали собрал 24 Канал.

Смотрите также Путину нужно это до 9 мая: как Россия использовала перемирие и что готовит в ближайшее время

Что известно о взлете "тушек" днем 15 апреля?

По данным мониторов, авиация летит в сторону потенциальных пусковых рубежей.

4 борта Ту-95мс находятся в воздушном пространстве России. Вылет с аэродрома "Оленья", движение в направлении потенциальных пусковых рубежей в Каспийском регионе. При условии сохранения вектора движения выход на пусковые ближе к 17:00 текущих суток,

– пишет телеграм-канал monitor.

Впоследствии стало известно, что самолетов может быть 6.

Почему россияне запускают ракеты с Каспийского моря? Издание "Тексты" объясняло, что южные регионы России являются бесполетной зоной, что позволяет свободно использовать ее для отправки ракет. Также там удобно прятать неудачные пуски, ведь северная часть Каспийского моря полностью контролируется Россией благодаря флоту и военным базам.

Также в сети писали, что бомбардировщики направляются юго-восточным курсом в направлении пусковых рубежей.



Примерное направление движения самолетов Ту днем 15 апреля 2026 года / Скриншот 24 Канала

Обратите внимание! Утром 15 апреля самолеты Ту летели на Энгельс.

Мониторы предполагают, что вылет, вероятно, боевой. В зоне пуска крылатых ракет самолеты будут около 17:30 (если пуски будут из Саратовской области, то есть с Энгельса) или 18:30 (если пуски будут из района Каспийского моря).

Телеграм-канал "Стратегическая авиация РФ" писал, что в течение утра на аэродром "Энгельс-2" прибыли 1 борт Ту-95мс и 2 борта Ту-160. На 11:18 там были 3 Ту-95мс и 3 Ту-160.

Борта Ту-160, вероятно, осуществляют снаряжение крылатыми ракетами Х-101/55СМ, а также заправляются топливом для следующего боевого вылета,

– говорится в заметке.

Важно, что враг запускает и "Шахеды". Их достаточно много.

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" информировал, что россияне планируют в течение дня 15 апреля запустить до 300 – 500 БпЛА (60 процентов "Гербер" и 40 процентов "Шахедов"). Основные пуски должны быть с юга.

Зеленский предупреждал о возможной атаке