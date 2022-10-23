Это – геноцид украинцев: оккупанты похищают детей с инвалидностью на Херсонщине

Российские оккупанты продолжают похищать детей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, принудительно вывозят малышей с инвалидностью.

Андрей Ермак заявил, что речь идет о детях, проживающих в Олешковском детском доме-интернате в Херсонской области. На 22 октября враг вывез уже 12 детей.

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Глава Офиса Президента рассказал, что детей вывозят в временно оккупированный Крым. Захватчики на базе имущественного комплекса коммунального учреждения "Олешковский детский дом-интернат" создали так называемый "Олешковский детский дом-интернат".

В заведении находились 82 ребенка. Из них 40 являются паллиативными.

Оккупанты принудительно перевезли в Крым уже 12 детей в возрасте от 8 до 18 лет. В настоящее время они находятся в Клинической психиатрической больнице №5. Медучреждение расположено в селе Строгоновка Симферопольского района.

Что будет дальше с детьми – пока неизвестно, но Россия систематически похищает и депортирует наших людей, повторяя худшие практики преступлений против украинского народа. За такие действия должен быть жесткий правовой ответ – это геноцид украинцев,

– заявил Ермак.

Он добавил, что ответ обязательно будет: на поле боя и перед международным трибуналом.

В ISW заявили об этнических чистках

В институте изучения войны заявили, что Россия проводит этнические чистки на временно оккупированных территориях Украины. Российские оккупанты нарушают все международные законы и нормы.

Украинцев депортируют с их родных земель. Тем временем, украинские города и села заселяют россиянами.

Марат Хуснуллин – вице-премьер России – цинично заявил, что "несколько тысяч" детей из Херсонской области уже находятся в других регионах России. Вернуть детей домой не разрешают.

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