О том, что его похитили оккупанты, сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Правда, он не сказал, когда россияне забрали Курикова.
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Что известно о Владимире Курикове
Куриков является членом партии "Европейская солидарность" и имеет четкую проукраинскую позицию. Также он был кандидатом в депутаты Херсонского облсовета.
Хлань выразил надежду, что вскоре оккупанты вернут депутата здоровым и невредимым.
К сожалению, нелестная новость – россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича. Это известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета,
– заявил Сергей Хлань.
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