Про те, що його викрали окупанти, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Щоправда, він не сказав, коли саме росіяни забрали Курікова.

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Що відомо про Володимира Курікова

Куріков є членом партії "Європейська солідарність" і має чітку проукраїнську позицію. Також він був кандидатом у депутати херсонської облради.

Хлань висловив надію, що невдовзі окупанти повернуть депутата здоровим та неушкодженим.

На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради,

– заявив Сергій Хлань.

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