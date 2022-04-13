Про те, що його викрали окупанти, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Щоправда, він не сказав, коли саме росіяни забрали Курікова.
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Що відомо про Володимира Курікова
Куріков є членом партії "Європейська солідарність" і має чітку проукраїнську позицію. Також він був кандидатом у депутати херсонської облради.
Хлань висловив надію, що невдовзі окупанти повернуть депутата здоровим та неушкодженим.
На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича. Це відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради,
– заявив Сергій Хлань.
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