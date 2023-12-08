Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, какой цели хочет достичь враг похищением заповедника. Оккупанты словно провели "бартер" – украинских животных забрали, а привезли из российских зоопарков.
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"Это же было уже"
Похожая ситуация уже случалась, когда оккупанты отступали из Херсона в 2022 году. Тогда россияне похитили знаменитого енота, однако он – далеко не единственное животное, которое враг вывез во время бегства. Оккупанты по приказу российского командования забрали в аннексированный Крым большую часть коллекции зоопарка – от ламы до осла и белок.
По данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, россияне из асканийского зоопарка вывезли по несколько особей зебры Чапмана, бизона американского, лошадей Пржевальского и оленя Давида.
Все эти виды внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП). Статус этих животных – "исчезнувший из природы", "на грани исчезновения" и "близкий к тем, кто находится под угрозой уничтожения".
Эта тактика, на мой взгляд, более медийная, потому что они вывезли редкостных животных. Они теперь будут хвастаться наличием этих животных в России. Они условно "избавляют" животных от обстрелов, как россияне любят говорить. Например, как они спасали "Скифское золото", музейные экспонаты и памятники,
– подчеркнула журналистка из Херсона.
Враг завез в "Асканию-Новую" животных из России
По данным Руслана Стрельца, оккупанты распространяют информацию о том, что они совершили "обмен" между украинским биосферным заповедником "Аскания-Нова" и российскими – природным биосферным заповедником "Ростовский" и ассоциацией по сохранению и восстановлению редкостных и исчезающих видов животных "Живая природа степи".
В зоопарк "Аскания-Нова" были завезены антилопы канна, домашние, верблюды двугорбые и один гуанако,
– подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Животные, которых забрали оккупанты, были не просто редкими. На протяжении многих десятилетий с ними работали украинские специалисты и выводили уникальные породы.
Россияне похищают животных с ТОТ
- 6 ноября в ЦНС появилась информация о вывозе животных в краснодарский "Сафари-парк". Там отметили, что это происходит в рамках так называемого "соглашения о сотрудничестве" с оккупационной администрацией.
- Однако директор "Аскании-Нови" Виктор Шаповал опроверг эти данные. По его словам, это не первое такое "соглашение о творческом сотрудничестве и обмене животными". В августе 2023 года оккупационная администрация также заключила договоры с заповедником "Ростовский", ассоциацией "Живая природа степи" и "Ростовским-на-Дону" зоопарком.
- Напомним, еще 5 ноября 2022 директор крымского парка львов – "Тайган" Олег Зубков заявлял, что животных якобы решили "эвакуировать" из Херсона в Крым согласно распоряжению так называемого "председателя" оккупационной администрации области Владимира Сальдо.
- Коллаборант приехал на Херсонщину лично. Сальдо даже хватило наглости обнародовать видео, как он отнимает этих енотов. Животные сопротивлялись и не хотели, чтобы их трогали, но это его не остановило.
- Впоследствии спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук обратился к россиянам с требованием вернуть енота. Он предложил обменять его на 10 россиян.