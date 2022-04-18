Россияне похитили и вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя

Российские военные продолжают вывозить украинских детей в Россию. Больше всего принудительная депортация происходит в блокадном Мариуполе.

Сейчас стало известно, что незаконно вывезли 13 детей-сирот, которые были лишены родительской опеки. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Главное Ракетные удары по Львову, обращение Медведчука: основное за 54 день войны​

Россияне вывезли в Ростов 13 сирот из Мариуполя

Так, россияне похитили шестерых воспитанников детского дома семейного типа в российский город Ростов-на-Дону.

Еще семерых детей вместе с родителями-воспитателями незаконно вывезено из другого детского дома семейного типа в село Ягодное Ростовской области.

Кроме того, женщина из Мариуполя сообщила о похищении ее дочери, и вывозе в Донецк.

Смотрите также – Зеленский о ситуации в Мариуполе на 16 апреля: видео