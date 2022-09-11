Детали рассказал глава общества Виктор Коваленко. Он сообщил, что оккупанты скрылись из населенных пунктов Турово и Макарово.

Заметьте На Херсонщине ежедневно освобождают населенные пункты, артиллерия отработала по Каховке, – Хлань

Люди видели, как они садились в автобусы и выезжали из временно оккупированных населенных пунктов, это Турово, Макарово. На сегодняшний день, по данным местных, россияне отошли оттуда в сторону Казачьей Лопани, а стоящие возле Уд российские военные покинули свои позиции и отошли на территорию россии,

– заявил Коваленко.

В ночь на 11 сентября временами обезумевшие оккупанты обстреляли Золочев. Враг повредил 2 жилых дома.

Важно! Дергачевский городской совет сообщил, что, по предварительным данным, Силы обороны Украины освободили территорию Проходовского старостинского округа. Также украинский флаг появился возле сельского совета в Липцах (Липецкая сельская объединенная территориальная громада).

В Волчанске и Казачьей Лопане развевается украинский флаг

В сети опубликовали фото, на котором видно, что в Волчанске уже развевается украинский флаг. Российская трехцветная тряпка лежит там, где и должна быть, – в мусорнике. Кроме того, сине-желтое знамя подняли в Казачьей Лопане. Украинские герои шаг за шагом освобождают украинские города и села от врага. Вместе с украинским флагом в населенные пункты возвращается мир и безопасность.