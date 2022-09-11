Деталі розповів голова громади Віктор Коваленко. Він повідомив, що окупанти втекли з населених пунктів Турово та Макарово.
Зауважте Щодня на Херсонщині звільняються населені пункти, артилерія відпрацювала по Каховці, – Хлань
Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, росіяни відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію росії,
– заявив Коваленко.
У ніч на 11 вересня часом знавіснілі окупанти обстріляли Золочів. Ворог пошкодив 2 житлових будинки.
У Вовчанську та Козачій Лопані майорить український прапор
У мережі опублікували фото, на якому видно, що у Вовчанську вже майорить український прапор. Російська триколірна ганчірка лежить там, де й має бути, – у смітнику. Окрім того, синьо-жовтий прапор підняли у Козачій Лопані. Українські герої крок та кроком звільняють українські міста й села від ворога. Разом з українським прапором у населені пункти повертається мир та безпека.