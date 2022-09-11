Деталі розповів голова громади Віктор Коваленко. Він повідомив, що окупанти втекли з населених пунктів Турово та Макарово.

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Люди бачили, як вони сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, росіяни відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію росії,

– заявив Коваленко.

У ніч на 11 вересня часом знавіснілі окупанти обстріляли Золочів. Ворог пошкодив 2 житлових будинки.

Важливо! Дергачівська міська рада повідомила, що, за попередніми даними, Сили оборони України звільнили територію Проходівського старостинського округу. Також український прапор з'явився біля сільської ради у селі Липці (Липецька сільська об'єднана територіальна громада).

У Вовчанську та Козачій Лопані майорить український прапор

У мережі опублікували фото, на якому видно, що у Вовчанську вже майорить український прапор. Російська триколірна ганчірка лежить там, де й має бути, – у смітнику. Окрім того, синьо-жовтий прапор підняли у Козачій Лопані. Українські герої крок та кроком звільняють українські міста й села від ворога. Разом з українським прапором у населені пункти повертається мир та безпека.