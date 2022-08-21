Враг вел разведку боем и наступление на границе Харьковщины и Донбасса, но с потерями отступил

российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться сразу на нескольких направлениях. Наши герои дают врагу бой и наносят новые потери.

российские оккупанты пытаются совершать наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Враг хочет улучшить свое тактическое положение, но благодаря мужеству и мастерству ВСУ это ему не удается.

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Еще одно поражение врага

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, российские оккупанты пытались проводить разведку боем на границе Донецкой и Харьковской областей. В частности, россияне атаковали в направлениях Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, Бражковка – Новая Дмитровка, Довгенькое – Долина, Сулиговка – Дубровное и Петрополье – Карнауховка.

Все наступательные действия российских оккупантов на этом отрезке линии фронта провалились. ВСУ отразили атаки россиян и нанесли ему новые потери. россияне были вынуждены бежать на свои предыдущие позиции.

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россияне получили мощный отпор у Марьинки и Нью-Йорка. Враг с потерями убегал на свои позиции.

Оккупанты очень боятся "хлопка" в приграничных регионах. Из страха они даже решили закрыть свое воздушное пространство в День Независимости Украины.

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