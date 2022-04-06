Россияне понимают, Буча – это их Нюрнбергский процесс, – Денисенко

В России нервно относятся к последствиям зверств их солдат в Буче. Пропагандисты и верхушка в Кремле понимают, что это их Нюрнбергский процесс.

Относительно трагедии в Киевской области все время продолжаются переговоры с известными международными специалистами. Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Россияне будут давить на причастных к международному процессу

Советник главы МВД предположил, что международная группа будет помогать Украине собирать доказательства преступлений россиян в Киевской области и правильно документировать их именно с прицелом на Международный суд.

Ведется огромная международная работа. Денисенко отметил, что на всех людей, которые войдут в соответствующее дело, будет сильное давление со стороны России.

Это невероятно сложный международный процесс, россияне будут применять все возможные средства – от подкупа и шантажа и заканчивая летальными вещами. Потому что для них это Нюрнбергский процесс,

– заявил Вадим Денисенко.

Советник министра внутренних дел объяснил, что международный процесс относительно зверств на Киевщине, вероятно, продлится долго. Пока задача Украины – сделать так, чтобы не просто победить в этой войне, но и чтобы все, кто причастен к ужасным убийствам – закончили свою жизнь в тюрьме.

Вадим Денисенко о последствиях зверств в Киевской области для России: смотрите видео