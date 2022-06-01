Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

Важно Россияне закрепляются в центре Северодонецка – Генштаб

Маляр констатировала, что враг сильный и российская армия преобладает по количеству личного состава, вооружения и военной техники. Но ВСУ очень мощно уничтожают и кафиров, и технику.

В настоящее время цель россиян – выход на географические границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, они пытаются оцепить украинские войска, чтобы шантажировать и оказывать другое влияние, чтобы иметь преимущество на переговорах,

– объяснила заместитель министра обороны Украины.

В то же время кафиры пытаются не заходить и не начинать бои ночью, хотя это уже происходит в Северодонецке, потому что в уличных боях они проигрывают . Очевидно, что поэтому они предпочитают уничтожить город вообще и захватывать территории без социальной инфраструктуры. Второй момент – россияне не жалеют ни своих людей, ни техники.

Интересно! По состоянию на первый день лета украинские военные ликвидировали уже около 30 700 оккупантов. Кроме того, наши воины превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники. Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 200 кафиров.

Враг давит на Северодонецк и Лиман

Российские кафиры сейчас все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а после этого – и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Какая ситуация в Северодонецке

В течение 30 – 31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Как следствие – примерно 50% города находится под контролем оккупантов. По данным Генерального штаба ВСУ, россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк . Сейчас продолжаются бои в городе. Линия фронта проходит через него.

На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. По данным Генштаба ВСУ, россияне отдельными подразделениями преуспели, затем закрепляются в центре города.

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