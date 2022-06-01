Про це сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.
Важливо Росіяни закріплюються у центрі Сєвєродонецька, – Генштаб
Маляр констатувала, що ворог сильний та наразі російська армія переважає за кількістю особового складу, озброєння та військової техніки. Але ЗСУ дуже потужно знищують і окупантів, і техніку.
Наразі мета росіян – вихід на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Крім того, вони намагаються оточити українські війська, щоб шантажувати та здійснювати інший вплив, щоб мати перевагу на переговоррах,
– пояснила заступниця міністра оборони України.
Водночас окупанти намагаються не заходити і не починати бої вночі, хоча це вже відбувається у Сєвєродонецьку, бо у вуличних боях вони програють. Очевидно, що через це вони воліють знищити місто взагалі і захоплювати території без соціальної інфраструктури. Другий момент – росіяни не шкодують ні своїх людей, ні техніки.
Ворог тисне на Сєвєродонецьк та Лиман
Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.
Яка ситуація у Сєвєродонецьку
Протягом 30 – 31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Як наслідок – приблизно 50% міста наразі перебуває під контролем окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зараз тривають бої в місті. Лінія фронту проходить через нього.
На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни окремими підрозділами досягли успіху, відтак закріплюються у центрі міста.
Це варте вашої уваги – ЗСУ збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор": дивіться потужне відео