В частности, известно, что загорелось зерно. Об этом в эфире 24 канала сказал советник Дениса Монастырского Вадим Денисенко.

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Горит один из самых больших элеваторов

Он отметил, что Овручский – один из самых больших элеваторов в северных регионах Украины.

Сейчас горит элеватор, горит зерно,
– подчеркнул он.

Как пояснил Денисенко, диверсионные группы России пытаются совершать определенные теракты в городах, чтобы:

  • с одной стороны, уничтожать инфраструктуру;
  • с другой – сеять панику.

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Напомним, что 24 февраля пророссийские боевики захватили Чернобыльскую АЭС. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал мировую власть "закрыть" небо над этим регионом.