Зокрема відомо, що спалахнуло зерно. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник Дениса Монастирського Вадим Денисенко.
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Горить один із найбільших елеваторів
Він зауважив, що Овруцький – один із найбільших елеваторів у північних регіонах України.
Зараз горить елеватор, горить зерно,
– наголосив він.
Як пояснив Денисенко, диверсійні групи Росії намагаються робити певні теракти в містах, щоб:
- з однієї сторони, знищувати інфраструктуру;
- з іншої сторони – сіяти паніку.
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Нагадаємо, що 24 лютого проросійські бойовики захопили Чорнобильську АЕС. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав світову владу "закрити" небо над цим регіоном.