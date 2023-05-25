Оккупанты с начала масштабного вторжения обстреливали Карловку, нанося удары именно по плотине. От этих действий пострадают, прежде всего, гражданские.
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Оперативные и спасательные службы Донбасса уже начали действовать по четко определенному алгоритму.
Есть угроза подтопления
Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что общины, находящиеся в зоне вероятного подтопления, предупреждены.
При необходимости приступят к эвакуации гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТВ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Кириленко пообещал сообщать детали впоследствии.
Обстрелы Донбасса
- 24-25 мая россияне продолжали обстреливать Донецкую область. В частности, приготовили по Кураховому из артиллерии и Ураганов – попали на территорию нескольких предприятий.
- На Горловском направлении 1 человек погиб и 4 дома повреждены в Часовоярской общине.
- В Константиновке ранен 1 человек, повреждены 2 дома. В Торецком обществе ранили 1 человека в Нью-Йорке, повреждено 6 домов и инфраструктурный объект.
- На Лисичанском направлении разрушены 2 дома в Звановке, повреждены еще 6 домов и школа. Были обстрелы Торского и Заречного Лиманского общества.