Оккупанты с начала масштабного вторжения обстреливали Карловку, нанося удары именно по плотине. От этих действий пострадают, прежде всего, гражданские.

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Оперативные и спасательные службы Донбасса уже начали действовать по четко определенному алгоритму.

Есть угроза подтопления

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко рассказал, что общины, находящиеся в зоне вероятного подтопления, предупреждены.

При необходимости приступят к эвакуации гражданского населения. Провели срочное заседание комиссии ТВ и ЧС, создали штаб по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Кириленко пообещал сообщать детали впоследствии.

Обстрелы Донбасса