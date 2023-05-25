Окупанти від початку масштабного вторгнення обстрілювали Карлівку, завдаючи ударів саме по греблі. Від цих дій постраждають передусім цивільні.
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Оперативні та рятувальні служби Донеччини вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.
Є загроза підтоплення
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що громади, які перебувають у зоні ймовірного підтоплення, попереджені.
За потреби брозпочнуть евакуацію цивільного населення. Провели термінове засідання комісії ТБ та НС, створили штаб із подолання наслідків цієї надзвичайної ситуації. Кириленко пообіцяв повідомляти деталі згодом.