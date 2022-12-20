Этой ночью Россия в очередной раз обстреляла инфраструктуру группы "Нефтегаз". Вражеские ракеты попали в один из наших объектов в Харьковской области.
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На месте загорелся пожар
К счастью, люди не пострадали. Специалисты работают на месте над ликвидацией произошедшего пожара.
В сети распространили видео взрыва
Ущерб оценим позже после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене,
– подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.
Что известно об обстреле Харьковщины
- Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, около 2 часов российские военные обстреляли Изюмский район. В результате ракетного удара вспыхнул масштабный пожар.
- Заметим, что о взрыве в Изюмском районе пользователи сети рассказали в 02:31.
- Добавим, что на момент ракетных ударов в Харьковской области воздушная тревога не звучала. В последний раз отбой жители слышали 19 декабря в 22:41.
- Напомним, что во время массированной ракетной атаки Харьков также пострадал. Городской голова Игорь Терехов оценил ущерб, нанесенные российскими военными.
- Зафиксированы колоссальные инфраструктурные разрушения. Речь прежде всего об энергетической системе. Тогда для устранения последствий на места попадания было отправлено коммунальщиков и энергетиков. После "прилетов" город был полностью обесточен.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли 3 удара по критической инфраструктуре области. По предварительной информации, пострадавших в Харьковской области.