Цієї ночі Росія вкотре обстріляла інфраструктуру групи "Нафтогаз". Ворожі ракети влучили в один із наших об'єктів на Харківщині.
До теми Потужний вибух і пожежа на Харківщині: влада розповіла про нічний ракетний удар
На місці зайнялася пожежа
На щастя, люди не постраждали. Фахівці працюють на місці над ліквідацією пожежі, що сталася.
У мережі поширили відео вибуху
Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені,
– наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
Що відомо про обстріл Харківщини
- Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, близько 02:00 російські військові обстріляли Ізюмський район. Внаслідок ракетного удару спалахнула масштабна пожежа.
- Зауважимо, що про вибух саме в Ізюмському районі користувачі мережі розповіли о 02:31.
- Додамо, що на момент ракетних ударів на Харківщині повітряна тривога не лунала. Востаннє відбій мешканці чули 19 грудня о 22:41.
- Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки Харків також постраждав. Міський голова Ігор Терехов оцінив збитки, яких завдали російські військові.
- Зафіксовано колосальні інфраструктурні руйнування. Мовиться передовсім про енергетичну систему. Тоді для усунення наслідків на місця влучання відправили комунальників і енергетиків. Після "прильотів" місто було повністю знеструмлене.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі області. За попередньою інформацією, постраждалих на Харківщині.