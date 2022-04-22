Россияне попытались провести разведку боем на Николаевщине, но понесли потери
22 апреля 2022 , 07:52Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Николаев. Однако их попытка продвинуться вперед в город оказалась тщетной.
В этот раз захватчики решили провести разведку боем в районе Трудолюбовки на Южнобужском направлении.
Достойно внимания На захваченных территориях оккупанты расстреливают гражданских и волонтеров, – Генштаб
Украинские военные оказались готовыми к такому развитию событий. И дали достойный отпор врагу.
Понеся потери, россияне были вынуждены отойти на ранее занятые позиции. Сколько у оккупантов убитых и раненых – пока неизвестно.
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