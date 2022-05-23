Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Он также отметил, что сегодня в Раде очень легко принимать все европейские законы, ведь все коллаборанты умолкли и боятся говорить.

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Давидюк уверен, что мы действительно можем и должны максимально быстро двигаться в ЕС. Уже сейчас идет активная дискуссия, чтобы передать Украине средства от конфискованного российского имущества, объясняет политолог.

Россияне не гнушаются любыми методами и сейчас пошли на жесткий политический шантаж. Оккупанты сейчас шантажируют США и Европу, очень сильно угрожают. Нам нужно быть очень активными, ведь нас могут просто "кинуть", как бы это ни звучало,

– добавляет Николай Давидюк.

Россияне "развалили" нам имущество на 600 миллиардов долларов. Нам очень нужны эти конфискованные у россиян средства, максимально быстро нужно ввести их в Украину. Любой политик, который скажет, что это невозможно – скажет об этом в центре Мариуполя, говорит политолог Давидюк.

В ближайшее время в ЕС планируется создать трастовый фонд для восстановления Украины. Кто им будет руководить пока неизвестно, но в Европе доверяют украинским властям, об этом сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Он также привел пример уже существующей поддержки, подтверждающей, что в ЕС прислушиваются к украинским властям. По словам Мишеля, побратимство между регионами и муниципалитетами в Европе и регионами и муниципалитетами в Украине, которое предложил Владимир Зеленский, это поддержали в Европе.

Позиция украинских дипломатов по членству Украины в ЕС

По словам Кулебы, предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС в июне 2022 сможет приблизить ее к победе в войне с Россией. Дмитрий Кулеба подчеркнул , что война против Украины и остальной Европы будет продолжаться до тех пор, пока Путин верит, что у Украины нет европейского будущего. И вторжение России в Молдову, Грузию и Украину – это свидетельство.

По его мнению, предоставление Украине статуса кандидата в июне будет сильным политическим шагом, который надежно укрепит Украину в рамках европейского интеграционного проекта и исправит десятилетие ошибок политики неопределенности.

Также глава украинского МИД заверил – какой бы ни была цена, которую ЕС придется заплатить сейчас, она намного ниже цены, которую пришлось бы заплатить в случае победы Путина.

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