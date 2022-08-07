россияне пошли на отчаянный шаг в беларуси: что это значит для Украины

Согласно договоренностям рф и республики беларусь, с территории беларуси начат вывоз боеприпасов в 1061-й ЦМТЗ Южного военного округа.

Всего, до конца августа, запланирован вывоз 12 тысяч тонн боеприпасов. Из этого можно сделать два позитивных и один негативный вывод.

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Проблемы россии

Позитивные – это то, что у россии проблема с логистикой по своевременной доставке боекомплектов в нужном количестве в зону боевых действий настолько острая, что она использует для обеспечения российских оккупационных войск ресурс беларуси.

Кроме того, это не единственный факт вывоза из республики беларусь со складов белорусской армии техники и боеприпасов. А будет ли такое действо происходить в стране, которая готовится к вторжению в соседнюю страну?

лукашенко не решится на прямое вторжение в Украину / Фото Getty Images

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То есть, это еще один повод сомневаться во вторжении в Украину белорусской армии, которая в нынешних условиях уже превратилась еще и в ресурсную базу для подпитки вооруженных сил рф.

Негативный момент, конечно же, в том, что острого и бесповоротного дефицита в накоплении боеприпасов у РОВ пока не будет. А вот с доставкой их передовым подразделениям – совсем другой вопрос.

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