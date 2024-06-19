Оккупанты планируют выйти на границы Луганской области. Подробнее о ситуации на Луганщине 24 Каналу рассказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.

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Россияне проводят наступательные действия на Луганщине

На днях в сети появилось много призывов к военному командованию Украины усилить участок фронта в районе Боровой, на Купянщине и на Слобожанщине. Потому что россияне якобы сконцентрировали там существенные резервы и якобы уже готовы разворачивать наступательные действия в этом районе.

В общем сейчас настроения противника полностью понятны, скрывать их нет смысла. В течение последнего месяца противник пытался всяческими способами проломить нашу линию обороны, полосу ответственности 3-й ОШБр. Противник хочет выйти на ключевой для себя логистический населенный пункт Боровая,

– отметил Родион Кудряшов.

Поэтому Третья штурмовая бригада стоит действительно на основном направлении концентрации усилий российских оккупантов. В то же время Кудряшов объяснил, что россияне не имеют пока никаких оперативных успехов. А даже за малейший тактический успех враг платит большую цену.

Только с 1 июня 3-я ОШБр захватила в плен более 40 военнослужащих со стороны страны-агрессора.

Ситуация продолжает быть острой. Мы видим переброску резервов со стороны противника для того, чтобы усилить интенсивность именно в нашей полосе ответственности. На сегодня понятно, что мы снова находимся в важном участке фронта, поэтому нужно больше боеприпасов и резервов,

– отметил Кудряшов.

"Банзай-атаки" россиян

Начиная новые наступательные действия, российское командование стратегически ничего не изменило с начала полномасштабного вторжения.

Они используют свое преимущество в боеприпасах, технике и личном составе. Противник пробует осуществлять рейдово-ударные действия с техникой и пехотой под плотным прикрытием. Также они концентрируют свою пехоту близко к линии боестолкновения и отдают приказ о штурмовых действиях,

– рассказал Кудряшов.

Майор ВСУ объяснил, что одновременно штурмуют 2 – 3 ротных опорных пункта.

"Это, можно сказать, массовые банзай-атаки, которые заканчиваются штурмами в одну сторону. Противник также удачно использует артиллерию, имея большое количество боеприпасов. Но повторю, что речь идет об определенных тактических успехах", – добавил Кудряшов.

На сегодня россияне далеки от оперативных успехов. Поэтому ситуация, хоть и сложная, впрочем, ее контролирует Третья штурмовая бригада.