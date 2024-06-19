Окупанти планують вийти на межі Луганської області. Детальніше про ситуацію на Луганщині 24 Каналу розповів майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов.

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Росіяни проводять наступальні дії на Луганщині

Днями у мережі з'явилося багато закликів до військового командування України підсилити ділянку фронту в районі Борової, на Куп'янщині та на Слобожанщині. Бо росіяни нібито сконцентрували там суттєві резерви та буцім вже готові розгортати наступальні дії у цьому районі.

Загалом зараз настрої противника повністю зрозумілі, приховувати їх немає сенсу. Протягом останнього місяця противник намагався усілякими способами проломити нашу лінію оборону, смугу відповідальності 3-ї ОШБр. Противник хоче вийти на ключовий для себе логістичний населений пункт Борова,

– наголосив Родіон Кудряшов.

Тож Третя штурмова бригада стоїть справді на основному напрямку концентрації зусиль російських окупантів. Водночас Кудряшов пояснив, що росіяни немає наразі жодних оперативних успіхів. А навіть за найменший тактичний успіх ворог платить велику ціну.

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Ситуація продовжує бути гострою. Ми бачимо перекидання резервів зі сторони противника для того, аби посилити інтенсивність саме у нашій смузі відповідальності. На сьогодні зрозуміло, що ми знову перебуваємо у важливій ділянці фронту, тож потрібно більше боєприпасів та резервів,

– зауважив Кудряшов.

"Банзай-атаки" росіян

Починаючи нові наступальні дії, російське командування стратегічно нічого не змінило з початку повномасштабного вторгнення.

Вони використовують свою перевагу у боєприпасах, техніці та особовому складі. Противник пробує здійснювати рейдово-ударні дії з технікою і піхотою під щільним прикриттям. Також вони концентрують свою піхоту близько до лінії боєзіткнення і віддають наказ про штурмові дії,

– розповів Кудряшов.

Майор ЗСУ пояснив, що одночасно штурмують 2 – 3 ротних опорних пункти.

"Це, можна сказати, масові банзай-атаки, які закінчуються штурмами в один бік. Противник також вдало використовує артилерію, маючи велику кількість боєприпасів. Але повторю, що мовиться про певні тактичні успіхи", – додав Кудряшов.

На сьогодні росіяни є далекими від оперативних успіхів. Тож ситуація, хоч і складна, втім її контролює Третя штурмова бригада.