Керівництво Збройних Сил України в курсі ситуації й російські загарбники отримають адекватну відповідь. Про це в етері телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.
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Чи наступають росіяни на Луганщині
Журналісти озвучили Назару Волошину інформацію щодо ситуації в Луганській області, а саме про угруповання в 10 тисяч особового складу окупаційного війська.
Однак речник ОСУВ "Хортиця" звернувся до українців та закликав їх не панікувати й не підіймати у суспільстві інформацію про те, що російські війська вже наступають.
Я скажу так, що керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо,
– наголосив він.
Що цьому передувало
- Вдень, 18 червня, бійці Третьої окремої штурмової бригади повідомили, що російські війська активізували атаки, щоб вийти на кордони Луганської області. На штурми позицій українських воїнів противник кидає цілі взводи та роти особового складу.
- За їхніми словами, росіяни наступають танковими полками, залучають значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Також окупанти застосовують FPV, керовані авіабомби, а також хімічну зброю, яка, як зауважимо, є забороненою.