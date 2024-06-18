Керівництво Збройних Сил України в курсі ситуації й російські загарбники отримають адекватну відповідь. Про це в етері телемарафону заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Чи наступають росіяни на Луганщині

Журналісти озвучили Назару Волошину інформацію щодо ситуації в Луганській області, а саме про угруповання в 10 тисяч особового складу окупаційного війська.

Однак речник ОСУВ "Хортиця" звернувся до українців та закликав їх не панікувати й не підіймати у суспільстві інформацію про те, що російські війська вже наступають.

Я скажу так, що керівництву і Збройних сил, і вищому політичному керівництву держави відома ця інформація, вживаються відповідні заходи, тобто про ворога все відомо,

– наголосив він.

Що цьому передувало