Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що такі дії окупантів зумовлені покращенням погодних умов. Однак через це росіяни обстрілюють нульові позиції на фронті.

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Чому росіяни відтягують артилерію

За словами офіцера артилерії, для ЗСУ важлива контрбатарейна боротьба для знищення ворожої артилерії. Останні кілька місяців, коли день став довшим, покращились погодні умови та видимість, для ЗСУ ситуація стала кращою.

Ворог змушений на кілька кілометрів до себе в тил відтягувати свою артилерію, відповідно, на жаль, він обстріює більше саме нульові лінії. Дальні, ближні тили ворог, в більшості, обстріює авіаційними боєприпасами, керованими, некерованими авіабомбами та ракетними системами залпового вогню,

– зазначив Назаренко.

Окупанти не мають великих можливостей

Офіцер артилерії розповів, що зараз росіяни не можуть собі дозволити те саме, що на початку повномасштабного вторгнення, а саме вести вогонь великою кількістю гармат з одного місця. ЗСУ кожного дня знищують ворожі артилерійські системи та самих окупантів. Однак, на жаль, ворог має велику кількість резервів.

Специфіка змінюється тим, що вони все більше відтягують, намагаються вже не так маскувати, як інженерно обладнувати укріплення для своїх гармат,

– зауважив Назаренко.