Россияне посреди дня дроном ударили по маршрутке в Херсоне, в которой ехали люди
- Российские войска атаковали маршрутку в Херсоне дроном со взрывчаткой, много пострадавших.
- Прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.
В среду, 11 марта, вражеские войска около 12:40 цинично ударили по Херсону. Там под прицелом россиян была маршрутка в Днепровском районе города.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Подробности предоставили также в прокуратуре.
Что известно об атаке по автобусу в Херсоне?
Оккупанты умышленно направили дрон со взрывчаткой на автобус, в котором ехали люди.
Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар,
– подчеркнули в ОВА.
Маршрутка в результате удара полностью уничтожена. По состоянию на 14:30 известно о 20 пострадавших, в том числе 17-летний подросток. Ему помощь была оказана на месте.
Также отмечалось, что сразу после атаки в больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет.
Оккупанты дроном атаковали маршрутку в Херсоне / Скриншот с видео ОВА
У 66-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию, ранение рук и ног, а также открытый перелом голени. 60-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.
Впоследствии госпитализировали также женщин в возрасте 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин, которым 51, 58 и 52 года. У них – взрывные травмы и обломочные ранения. Еще одна 59-летняя пассажирка автобуса также получила взрывную травму.
Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.
Напомним, что подобный случай произошел в феврале, когда российские войска нанесли удар дроном по маршрутному такси в Херсоне, в результате чего три человека получили ранения.
К слову, херсонский журналист Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, что наибольшую угрозу для города составляют именно FPV-дроны. Они регулярно атакуют гражданские автомобили, автобусы и даже людей, просто проходящих по улицам.
Последние новости Херсона и области
Жители временно оккупированного левобережья Херсонской области фактически могут выехать только через оккупированный Крым и территорию России, сопровождающуюся значительными рисками. На этих территориях гуманитарная ситуация ухудшается, в частности многие деревни и городки почти опустели, а в отдельных населенных пунктах уже около трех лет отсутствует электроэнергия и связь.
6 марта в Херсоне зафиксировали заминирование части города российскими военными, собственно противопехотные мины обнаружили на улице Костя Гордиенко.
Также русские военные усилили охрану новой электростанции в Геничевске: на территории разместили военных и установили контрольный шлагбаум.