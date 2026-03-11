Россияне посреди дня дроном ударили по маршрутке в Херсоне, в которой ехали люди

В среду, 11 марта, вражеские войска около 12:40 цинично ударили по Херсону. Там под прицелом россиян была маршрутка в Днепровском районе города.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Подробности предоставили также в прокуратуре.

Что известно об атаке по автобусу в Херсоне?

Оккупанты умышленно направили дрон со взрывчаткой на автобус, в котором ехали люди.

Они видели, кого берут под прицел, и сознательно нанесли удар,

– подчеркнули в ОВА.

Маршрутка в результате удара полностью уничтожена. По состоянию на 14:30 известно о 20 пострадавших, в том числе 17-летний подросток. Ему помощь была оказана на месте.

Также отмечалось, что сразу после атаки в больницу доставили женщин в возрасте 49, 64, 58, 37, 45 и 57 лет, а также мужчин 41, 48 и 60 лет.



Оккупанты дроном атаковали маршрутку в Херсоне / Скриншот с видео ОВА

У 66-летней женщины диагностировали взрывную травму, контузию, ранение рук и ног, а также открытый перелом голени. 60-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму.

Впоследствии госпитализировали также женщин в возрасте 48, 46, 57 и 40 лет, а также мужчин, которым 51, 58 и 52 года. У них – взрывные травмы и обломочные ранения. Еще одна 59-летняя пассажирка автобуса также получила взрывную травму.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления.

Напомним, что подобный случай произошел в феврале, когда российские войска нанесли удар дроном по маршрутному такси в Херсоне, в результате чего три человека получили ранения.

К слову, херсонский журналист Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал, что наибольшую угрозу для города составляют именно FPV-дроны. Они регулярно атакуют гражданские автомобили, автобусы и даже людей, просто проходящих по улицам.

