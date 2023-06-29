Спутниковые снимки, полученные журналистами Bellingcat, свидетельствуют о том, что Россия построила дамбу на окраине оккупированного украинского города Токмак в Запорожской области. Интересно, что дамба была построена перед контрнаступлением Украины.

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Ранее о строительстве дамбы говорил Центр журналистских расследований, отмечая, что это дополнительное водное препятствие для украинского контрнаступления. Но теперь есть спутниковые фото, которые не только это подтверждают, но и дают более подробное представление о месте событий.

Что видно на спутниковых фото

Следы шин, идущие от плотины, позволяют предположить, что она может служить вторым мостом, хотя мост рядом с ней на дороге P37, похоже, функционирует нормально.

В правой части изображения можно увидеть, как вода скапливается и проливается на окружающие поля. Слева от моста в центре изображения видны желтый песчаный барьер и следы шин, ведущие к плотине.

С момента строительства плотины в начале мая река Токмачка значительно расширилась к востоку от города и затопила некоторые ближайшие к плотине поля. Это было видно на снимке SkySat с высоким разрешением от Planet Labs от 6 июня.

На видео можно увидеть дамбу и как разлился водоем:

Россия может рассматривать тактику затопления Токмака

Харьковская правозащитная группа считает, что оккупанты хотят намеренно затопить территорию Запорожской области. Импровизированная плотина построена как раз в пределах линии обороны, обходящей город Токмак. То есть расширение водоема может осложнить контрнаступление ВСУ.