Вероятность теракта велика, однако Украина делает все возможное для того, чтобы предотвратить катастрофу. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Важно говорить и помнить

Пока нет 99 процентной уверенности, что россияне совершат теракт на Запорожской АЭС или на заводе "Крымский титан". Однако украинцы должны говорить об этом и не забывать.

Важное значение имеет то, что мы и президент обсуждаем в публичном пространстве и то, что с партнерами при личных общениях обсуждается. Я так понимаю, что по неформальным каналам и России кое-что объясняют,

– сказал Подоляк.

Вся российская элита находится в аффективном, нестабильном психоэмоциональном состоянии и не руководствуется рациональными доказательствами. Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вернул этот аффект на внутренний рынок.

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Россияне теперь на себя смотрят и понимают, что надо как-то из этого всего выходить, потому что это может привести к личным катастрофам. Все развивается не по сценарию, о котором часто упоминает Путин или кто-нибудь из его окружения.

"Этот аффект может развернуться во благо для нас", – добавил советник главы ОПУ.

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