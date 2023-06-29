Супутникові знімки, які отримали журналісти Bellingcat, свідчать про те, що Росія збудувала дамбу на околиці окупованого українського міста Токмак у Запорізькій області. Цікаво, що дамба була збудована саме перед контрнаступом України.
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Раніше про будівництво дамби говорив Центр журналістських розслідувань, наголошуючи, що це додаткова водна перешкода для українського контрнаступу. Але тепер є супутникові фото, які не лише це підтверджують, а й дають детальніше уявлення про місце події.
Що видно на супутникових фото
- Сліди шин, які йдуть від греблі, дозволяють припустити, що вона може служити другим мостом, хоча міст поруч із нею на дорозі P37, схоже, функціонує нормально.
- У правій частині зображення можна побачити, як вода накопичується та проливається на довколишні поля. Зліва від мосту у центрі зображення видно жовтий піщаний бар'єр і сліди шин, які ведуть до греблі.
З моменту будівництва греблі на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила деякі найближчі до греблі поля. Це було видно на знімку SkySat з високою роздільною здатністю від Planet Labs від 6 червня.
На відео можна побачити дамбу та як розлилась водойма:
Росія може розглядати тактику затоплення Токмака
Харківська правозахисна група вважає, що окупанти хочуть навмисно затопити територію Запорізької області. Імпровізована гребля побудована якраз в межах лінії оборони, що оминає місто Токмак. Тобто розширення водойми може ускладнити контрнаступ ЗСУ.