Супутникові знімки, які отримали журналісти Bellingcat, свідчать про те, що Росія збудувала дамбу на околиці окупованого українського міста Токмак у Запорізькій області. Цікаво, що дамба була збудована саме перед контрнаступом України.

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Раніше про будівництво дамби говорив Центр журналістських розслідувань, наголошуючи, що це додаткова водна перешкода для українського контрнаступу. Але тепер є супутникові фото, які не лише це підтверджують, а й дають детальніше уявлення про місце події.

Що видно на супутникових фото

Сліди шин, які йдуть від греблі, дозволяють припустити, що вона може служити другим мостом, хоча міст поруч із нею на дорозі P37, схоже, функціонує нормально.

У правій частині зображення можна побачити, як вода накопичується та проливається на довколишні поля. Зліва від мосту у центрі зображення видно жовтий піщаний бар'єр і сліди шин, які ведуть до греблі.

З моменту будівництва греблі на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста та затопила деякі найближчі до греблі поля. Це було видно на знімку SkySat з високою роздільною здатністю від Planet Labs від 6 червня.

На відео можна побачити дамбу та як розлилась водойма:

Росія може розглядати тактику затоплення Токмака

Харківська правозахисна група вважає, що окупанти хочуть навмисно затопити територію Запорізької області. Імпровізована гребля побудована якраз в межах лінії оборони, що оминає місто Токмак. Тобто розширення водойми може ускладнити контрнаступ ЗСУ.