Украинские защитники продолжают защищать Донбасс – оккупантам не удалось укрепить позиции в западной и северо-западной частях города Рубежное.

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Замысел россиян оказался безуспешным – несмотря на попытки оккупантов закрепиться в Рубежном, украинцы отбили атаку.

Также россияне пытались совершить штурм Новотошкивского, однако он также не имел успеха, сообщает Генштаб.

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