Українські захисники продовжують боронити Донбас – окупантам не вдалося укріпити позиції в західній та північно-західній частинах міста Рубіжного.

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Задум росіян виявився безуспішним – попри намагання окупантів закріпитися в Рубіжному, українці відбили атаку.

Також росіяни намагалися здійснити штурм Новотошківського, проте також не мав успіху, повідомляє Генштаб.

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