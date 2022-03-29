Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 29 марта, примерно в 13:00, россияне повредили мощную линию электропередачи напряжением 110 киловольтов, которая соединяла города области.

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Оккупанты повредили линию электропередач в Луганской области

Россияне повредили линию электропередач по территории Северодонецка,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что в настоящее время Северодонецк полностью обесточен. Поэтому отключены от питания насосные станции, нет централизованной подачи воды. Специалисты-линейщики уже выехали на осмотр места аварии на ЛЭП. Время ремонта зависит от масштабов повреждений.

Ремонтные работы затрудняют отсутствием у специалистов ООО "ЛЕО" и местных РЭСов необходимого количества спецтехники. Накануне во время ночных обстрелов российская армия уничтожила сразу 5 единиц специализированного транспорта предприятия.

Напомним, из-за вражеских обстрелов в ночь на 29 марта еще 7 тысяч жителей Лисичанска остались без света.

Россияне уничтожили спецтехнику / Фото Сергея Гайдая

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