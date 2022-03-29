Так россияне бьют по Лисичанску, Северодонецку, Кременной, Попасной и всем населенным пунктам Горной общины. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Важно Враг пытается совершить прорыв в Рубежном и Попасной, – Гайдай

Так, Гайдай убежден, что наши защитники вскоре выбьют оккупантов из Рубежного. Их уже чуть-чуть отжимают по флангам. Далее россияне никак не могут продвинуться.