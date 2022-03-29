Оккупанты делают все, чтобы выйти на границы области. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Города остаются под украинским контролем

Кроме того, россияне готовят по Лисичанску, Северодонецку, Кременной, по всем населенным пунктам Горной общины.

Однако враг не контролирует город. Захватчикам удалось зайти на окраине Рубежного, но Гайдай убежден – наши защитники вскоре их выбьют.

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