Окупанти роблять все, щоб вийти на кордони області. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Міста залишаються під українським контролем

Крім того, росіяни гатять по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, по всіх населених пунктах Гірської громади.

Однак ворог не контролює міста. Загарбникам лише вдалось зайти на околиці Рубіжного, але Гайдай переконаний – наші захисники невдовзі їх виб'ють.

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