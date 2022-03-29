Так росіяни гатять по Лисичанську, Сєвєродонецьку, Кремінній, Попасній та всіх населених пунктах Гірської громади. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Важливо Ворог намагається зробити прорив в Рубіжному і Попасній, – Гайдай

Так, Гайдай переконаний, що наші захисники невдовзі виб'ють окупантів з Рубіжного. Їх вже трохи відтискають по флангах. Далі росіяни ніяким чином не можуть просунутись.

Ба більше, після кожної атаки загарбники залишають техніку та втрачають десятки військових.