Россияне прицельно обстреляли пожарную часть

ГСЧС обнародовала видео, на котором спасатели разбирают завалы разрушенной обстрелами пожарной части в Пуще.

К тее За сутки спасатели Харькова 15 раз выезжали на тушение пожаров, возникших из-за обстрелов

Вот и все, что осталось от одной из пожарно-спасательных частей Киева. Еще в начале нападения на пригород столицы орки цинично и прицельно били по 10-ГПСЧ в Пуще, лишая личный состав возможности помогать людям, страдающим от последствий обстрелов,

– говорится в сообщении.

И как бы ни было горько, каждый знает: после Победы на этом месте будет все отстроено – от современного пожарного депо до уютной собачьей будки для местных хвостиков. Все восстановим и сделаем еще лучше, чем было,

– добавили в ГСЧС.

Обратите внимание, предварительно спасатели сообщили о мошенниках в Киевской области, которые за деньги предлагают проверить жилье на наличие взрывоопасных предметов. ГСЧС не имеет к этому никакого отношения. Все работы по разминированию спасатели выполняют бесплатно и по очереди.