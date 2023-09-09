40 лет россияне пытались сделать ударный вертолет, но ничего не получилось

Теперь ударный вертолет, который оказался совершенно бесполезным в условиях реальной, полномасштабной войны, охотится на... БПЛА!

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В российских войсках будут созданы специальные вертолеты охотников на БПЛА, которые будут комплектоваться Ми-28Н.

Таким образом российское командование решает проблему налетов неизвестных дронов-камикадзе и проблему сотни железок по 18 миллионов долларов каждая.

Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолет с 30-миллиметровой 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а так же случай когда Ми-28Н отогнал дрон от побережья Крыма. Внимание – просто отогнал!

Поэтому 40 лет из Ми-28 пытались сделать вразумительный ударный вертолет, который бы мог худо-бедно, но применяться в боевых действиях, а не только убивать зрение экипажей. Россияне даже пытались африканским странам его слить за бесплатно, но... Охотник за дронами и то с очень сомнительным коэффициентом полезного действия.