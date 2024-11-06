В эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан оценил, действительно ли ситуация настолько критична.

Актуально "Речь о Покровске стоит откладывать": ситуация возле Селидово и Вишневого

В каком случае россияне могут выйти на границы Днепропетровщины

Роман Свитан отметил, что со стороны Селидово российским войскам еще 20 километров до границы с Днепропетровской областью, но без контроля над Покровском россиянам не удастся с этой стороны дойти до Днепропетровщины.

Там есть укрепрайон, который еще с 2014 года был обозначен третьей линией обороны. Россияне впрягутся в эту линию. Я думаю, что из Селидово в сторону Днепропетровской области мы их не выпустим,

– сказал военный эксперт.

Впрочем, в районе Времовского выступления ситуация сложнее. В последнее время вражеские войска пытались там продвигаться и заняли Левадное, от которого до Днепропетровской области, чуть более 10 километров.

Пока россияне не будут контролировать Покровск, я не думаю, что они задумаются о движении в сторону Днепропетровщины. Можно сказать, что как раз Покровская линия обороны удерживает россиян от Днепропетровской области. Сейчас они заняты направлением на Великую Новоселку,

– отметил Свитан.

Власти Днепропетровщины уже надо заниматься укрепрайонами, чтобы прикрыть область в районе Покровска.

Какое значение имеет дорога на Курахово

Сейчас гораздо большая проблема на Кураховском направлении и в районе населенного пункта Константинополь. Ведь пока наши военные удерживают оборону в районе Кураховского водохранилища, то россиянам не светит продвижение в сторону Покровска. Ведь с юга левый фланг российского вклинения поддавливается и дальше они просто не продвинутся.

"Дорогу жизни" на Курахово нам надо удерживать. Эта рокадная дорога уже третий год не дает россиянам двигаться на юг на север от Азовского побережья. Сейчас оккупанты находятся в 5 – 7 километрах от этой дороги,

– добавил военный эксперт.

Для того, чтобы двигаться дальше на Покровск россиянам нужно решить вопрос с Курахово. Поэтому они начали двигаться на город с юга.