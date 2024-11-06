В етері 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан оцінив, чи дійсно ситуація настільки критична.

Актуально "Мову про Покровськ варто відтерміновувати": ситуація біля Селидового та Вишневого

У якому разі росіяни можуть вийти на кордони Дніпропетровщини

Роман Світан зазначив, що з боку Селидового російським військам ще 20 кілометрів до кордону з Дніпропетровською областю, але без контролю над Покровськом росіянам не вдасться з цього боку дійти до Дніпропетровщини.

Там є укріпрайон, який ще з 2014 року був позначений третьою лінією оборони. Росіяни впруться у цю лінію. Я думаю, що з Селидового у бік Дніпропетровської області ми їх не випустимо,

– мовив військовий експерт.

Втім, у районі Времівського виступу ситуація складніша. Останнім часом ворожі війська намагалися там просуватися й зайняли Левадне, від якого до Дніпропетровської області, трохи більш як 10 кілометрів.

Поки росіяни не контролюватимуть Покровськ, я не думаю, що вони задумаються про рух у бік Дніпропетровщини. Можна сказати, що якраз Покровська лінія оборони утримує росіян від Дніпропетровської області. Зараз вони зайняті напрямком на Велику Новосілку,

– зауважив Світан.

Владі Дніпропетровщини вже треба займатися укріпрайонами, щоб прикрити область у районі Покровська.

Яке значення має дорога на Курахове

Зараз набагато більша проблема на Курахівському напрямку та у районі населеного пункту Константинополь. Адже поки наші військові утримують оборону у районі Курахівського водосховища, то росіянам не світить просування у бік Покровська. Адже з півдня лівий фланг російського вклинення піддавлюється і далі вони просто не просунуться.

"Дорогу життя" на Курахове нам треба утримувати. Ця рокадна дорога вже третій рік не дає росіянам рухатися на півдня на північ від Азовського узбережжя. Зараз окупанти перебувають у 5 – 7 кілометрах від цієї дороги,

– додав військовий експерт.

Для того, щоб рухатися далі на Покровськ росіянам потрібно розв'язати питання з Кураховим. Тому вони почали рухатися на місто з півдня.