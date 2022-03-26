Россияне прицельно бьют по продуктовым складам в Северодонецке, – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что оккупанты сознательно бьют по продуктовым складам Северодонецка. Гайдай отметил, что россияне знают, где находятся скдады, но не в курсе, наполнены ли они.

Россияне уже совершили несколько попаданий по местным складам. Последний обстрел продовольствия происходил 25 марта вечером.

Важно Россия на Донбассе за день потеряла 3 самолета и 8 танков, – ООС

Гайдай уверен, что оккупанты пользуются наводками корректировщиков огня.

Еще один признак "русского мира" – оставить мирных жителей без еды. Это они называют "спецоперацией". Однако гуманитарной катастрофы в Луганской области не будет,

– заверил глава ОВА.

Гайдай сообщил, что в Луганской области развозят продукты питания и все необходимое по подвалам и бомбоубежищам. Кроме того, ежедневно проходит эвакуация людей и восстановление коммуникаций.

Также подвозят еду патрульные и спасатели. Работники ГСЧС смогли доставить десятки тонн воды в Лисичанск и Золотое. Работу одной из насосных станций в Рубежном удалось восстановить и частично подать воду в город.