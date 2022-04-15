Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении, обнародованном 14 апреля, пишет 24 канал.

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Президент напомнил, что 8 лет назад россияне захватили Крым и превратили его в одну большую военную базу. Они сделали Черное и Азовское моря одними из самых опасных на планете.

Они начали страшную, безгранично циничную войну на Донбассе, они убивали наших людей на протяжении восьми лет. 14 тысяч погибших за это время, но мир не ответил и поэтому они решили, что могут позволить себе еще и полномасштабную войну,

– отметил Владимир Зеленский.

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