Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому 14 квітня, пише 24 канал.

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Президент нагадав, що 8 року тому росіяни захопили Крим і перетворили його на одну велику військову базу. Вони зробили Чорне та Азовське моря одними з найбільш небезпечних на планеті.

Вони розпочали страшну, безмежно цинічну війну на Донбасі, вони вбивали наших людей впродовж восьми років. 14 тисяч загиблих за цей час, але світ не відповів і саме тому вони вирішили, що можуть дозволити собі ще й повномасштабну війну,

– зазначив Володимир Зеленський.

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Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео