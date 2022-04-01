О текущей ситуации в Донецкой области 24 канал сообщает со ссылкой на сводку областной военной администрации для Офиса Президента.

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Россияне продолжают вести массовые обстрелы Донбасса

В Донецкой области широких наступательных действий со стороны противника не происходило, а обстрелы по всей линии столкновения продолжаются,

– сообщили в ОВА.

За сутки погибли 7 мирных жителей, среди которых один ребенок. Кроме того, еще 22 гражданских получили ранения, в том числе 4 детей.

Самые сильные обстрелы и разрушения зафиксировали в:

Авдеевке,

Марьинке,

Красногоровке,

Угледаре.

По Марьинке 1 апреля прошел штурм пехоты, украинские защитники отбивают атаки. Кроме того, утром враг обстрелял и окрестности Новолуганского.

Что касается ситуации в Мариуполе, то там без изменений. Город заблокирован, но борется. За время блокады ни один гуманитарный груз в Мариуполь не вошел – россияне не пускают.

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