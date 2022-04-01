Про поточну ситуацію у Донецькій області 24 канал повідомляє з посиланням на зведення обласної військової адміністрації для Офісу Президента.

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Росіяни продовжують вести масові обстріли Донеччини

На Донеччині широких наступальних дій зі сторони противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають,

– повідомили в ОВА.

За добу загинули 7 мирних жителів, серед яких одна дитина. Крім того, ще 22 цивільних отримали поранення, зокрема 4 дітей.

Найсильніші обстріли та руйнування зафіксували в

Авдіївці,

Мар'їнці,

Красногорівці,

Вугледарі.

По Мар'їнці 1 квітня відбувся штурм піхоти, українські захисники відбивають атаки. Крім того, вранці ворог обстріляв і околиці Новолуганського.

Щодо ситуації в Маріуполі, то там без змін. Місто заблоковане, однак бореться. За час блокади жоден гуманітарний вантаж до Маріуполя не зайшов – росіяни не пускають.

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